Bon Plan : Xiaomi Redmi Note 9T, le nouveau smartphone 5G à seulement 178 € !

Ce Xiaomi Redmi Note 9T est proposé à un prix plus bas qu’en France et avant même sa sortie officielle dans l’Hexagone. C’est louche ? Pas vraiment. L’appareil est déjà sorti en Chine depuis quelque temps. Pourtant il s’agit d’une version de l’appareil qui supporte le multilingue et qui propose toutes les bandes de fréquences 4G et 5G qu’on peut trouver en France. Pas de piège donc.

Une version «purple» très jolie

L’appareil est proposé en version «Purple» avec 64 Go de stockage extensible à 512 Go via carte micro SD. Mais revenons à la configuration de ce Redmi Note 9T qui est le premier de la gamme Redmi à proposer une compatibilité 5G : puce MediaTek 800U gravée en 7 nm, 4 Go de RAM, écran FHD+ de 6,53 pouces (16,6 cm) avec un poinçon sur le coin supérieur gauche. Côté photo, c’est Byzance avec un objectif 48 mégapixels qui comporte un mode Nuit convaincant, la possibilité de capturer les clichés en RAW, et deux objectifs complémentaires : un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP.

Le problème des appareils 5G c’est leur autonomie, mais ici avec un accu de 5000 mAh et une charge rapide 18 W, Xiaomi reste fidèle à sa réputation et propose un appareil endurant qui vous ne laissera pas sur le carreau après plusieurs mois d’utilisation intensive. Un smartphone parfait pour ceux qui désirent mettre un pas dans la 5G sans faire des folies.

Les + du Redmi Note 9T

La 5G à moins de 180 €

Une batterie «solide» de 5000 mAh

Bel écran et bonnes capacités photo