Bon Plan Xiaomi Pad 5 : la reine de tablette déjà en promo

Pour le jour de son lancement, la Xiaomi Pad 5 est en promotion pendant 2 jours. Cette tablette puissante, avec un écran magnifique et une autonomie de champion est proposée à 269 € et 299 € en fonction de sa capacité de stockage : 128 ou 256 Go. Nous analysons ses points forts pour vous…

Dans le petit monde des tablettes, on trouve des appareils bon marché qui ne durent pas et les modèles assez chers de chez Samsung. Or, cette Xiaomi Pad 5 réalise un véritable tour de force en proposant un produit peu cher avec des qualités « Premium » indéniables. La dernière née de la gamme intègre un très puissant SoC Qualcomm Snapdragon 860 adossé à 6 Go de RAM et combinant la force du chipset Adreno 640. La puce idéale pour jouer ou faire appel à des applications gourmandes en ressource comme le montage vidéo. Et ses autres points forts sont légion. On compte notamment une dalle de 11 pouces (27,94 cm) avec une résolution 2560 x 1440 pixels au format 16:9. Un écran qui affiche donc une définition plus de 2 fois supérieure au 1080p classique avec un rafraîchissement de 120 Hz. L’autonomie n’est pas en reste avec un accu de 8720 mAh lui permet de tenir 16 heures en stream et 10 heures en jeu. La Xiaomi Pad 5 embarque aussi 4 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et une partie photo qui assure l’essentiel avec un capteur 13 mégapixels au dos et 8 MP en façade.

30 et 50 € de réduction sur les deux modèles

La machine sort aujourd’hui 23 septembre et pour ce lancement vous pouvez profiter d’une réduction exceptionnelle de 30 € sur le modèle 128 Go et de 50 € sur le modèle 256 Go. Le prix passe alors respectivement de 299 € à 269 € et de 349 € à 299 €. Pour profiter de ces ristournes, il faudra utiliser les codes promo MI30 et MI50. Attention, vous avez jusqu’au 25 septembre pour utiliser ces coupons. Après, il sera trop tard ! La TVA et les frais de livraison sont inclus dans le prix alors n’hésitez pas et foncez !

Les + du Xiaomi Pad 5 :