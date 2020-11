Bon Plan : Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249 € au lieu de 399 €

Sorti cet été à 399 €, vous pouvez maintenant acquérir le Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249 €. Il est en effet en promotion chez CDiscount à 299 € et cette offre est cumulable avec une offre de remboursement (ODR) de 50 €. Attention, vous n’avez que jusqu’au 30 novembre pour en profiter !

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est une version moins chère du Mi 10 avec une puce puissante (Snapdragon 765G), 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, mais aussi un bel écran OLED de 6,5 pouces (16,5 cm) et une batterie conséquente de 4160 mAh (charge rapide 20 W).

Une belle configuration et un appareil récent compatible 5G ! La partie photo n’a pas été oubliée puisque l’appareil embarque un objectif principal de 64 mégapixels qui prend d’excellents clichés de jour comme de huit, un module ultra grand-angle inspiré, un mode macro pour les clichés de très près et un dernier pour gérer la profondeur de champ des portraits.

150 € de réduction au total !

Il est disponible en 3 coloris (blanc, bleu et gris) à 299 € au lieu de 399 €, mais jusqu’au 30 novembre 2020 Xiaomi vous offre un remboursement de 50 € supplémentaire : ce qui revient à payer l’appareil 249 €. Un prix d’enfer pour un appareil de ce calibre. Attention, cette offre de remboursement n’est valide que sur le site de CDiscount et pas sur le «market place» (revendeurs partenaires). Pour être sûr d’être éligible suivez notre lien, mais si vous trouvez moins cher sur le site, prenez garde à ce que soit mentionné «Vendu et expédié par CDiscount» sur l’annonce.

Pourquoi conseillons-nous le Xiaomi Mi 10 Lite ?