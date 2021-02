Bon Plan : VIOMI SE, le meilleur des aspirateurs robots à 271 € au lieu de 440 €

Les aspirateurs robotisés et intelligents c’est bien connu, mais saviez-vous que certains de ces appareils pouvaient aussi nettoyer les sols à la vapeur et essuyer juste derrière ? Ces machines diffusent de l’eau via des petites buses pour éponger ensuite avec un tissu absorbant. C’est vraiment efficace ! La marque VIOMI n’est pas très connue chez nous, mais elle fabrique des aspirateurs très performants. Au lieu d’apprendre par l’erreur (collision, puis reroutage), son système unique de lasers scanne la pièce et agit en conséquence. Il est quand même possible de programmer la route de l’appareil à l’avance via l’appli dédiée, ainsi que l’heure de départ et d’arrêt.

Un aspirateur du futur…

Sa capacité d’aspiration est de 2200 Pascals (soit l’équivalent d’un aspirateur normal) et il peut franchir des obstacles de 2 cm grâce à ses roues sur ressorts. Le VIOMI SE est livré avec un réservoir à poussière de 300 ml et un réservoir d’eau de 200 ml. Dans cette configuration, l’appareil passe l’aspirateur avant de nettoyer, mais en un seul passage.

Côté autonomie, l’appareil se recharge tout seul à sa base lorsqu’il en a besoin et permet de nettoyer 200 m² en une seule charge grâce à sa batterie de 3200 mAh (2 heures d’autonomie au total). Vous trouvez que 271 € c’est un peu trop ou vous préférez un appareil qui se contente de passer l’aspirateur ? Chez Gearbest, vous trouverez un très grand choix de modèles, très souvent livré depuis l’Union européenne (et donc sans frais de douane).

Pourquoi conseillons-nous cet aspirateur ?