Bon Plan vidéoprojecteur : le Xiaomi Wanbo X1 à 82 €

Fini le temps des vidéoprojecteurs hors de prix où il fallait composer avec la durée d’une ampoule fragile. Ce Xiaomi Wanbo X1 propose une technologie LCD et affiche une résolution max de 1920 x 1080 pixels avec une luminosité de 300 lumens ANSI : largement suffisant pour un petit salon ou une chambre. Pas besoin de se stresser pour le changement de lampe puisque la LED a une durée de vie de 20 000 heures (2 ans et demi d’utilisation non-stop). Positionné entre 1,20 et 3 mètres de la surface de projection entre 1 mètre à plus de 3 mètres.

Énormément de fonctionnalités

La connectique est très complète (USB, HDMI, RJ45, WiFi, jack et AV) et vous pouvez partager l’écran de votre smartphone Android directement avec l’appareil pour afficher instantanément photo ou vidéo. Silencieux et doté d’un filtre à poussière, le Wanbo X1 démarre au quart de tour et ne nécessite pas d’installation compliquée. L’appareil peut être excentré sur le côté, en bas ou en haut par rapport à la surface de projection puisqu’il dispose d’une correction « keystone » qui permet d’afficher une image plane, quelle que soit sa position.

Pourquoi conseillons-nous ce vidéoprojecteur ?