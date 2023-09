Bon Plan : une promo d’enfer pour l’aspirateur ROIDMI Eve CC

Un aspirateur robot peut changer la vie, surtout lorsque vous ne voulez pas perdre la majeure partie de votre précieux temps à des tâches de nettoyage ! Si vous avez raté les soldes de cet été, cette promotion est votre meilleure chance de vous en procurer un. Le ROIDMI Eve CC est le champion des robots aspirateurs d’autant que ce dernier se vidange tout seul à sa base.

La tranquillité et la propreté

Le réservoir possède plusieurs niveaux de contrôle de l’eau pour différents types de sols. La batterie peut assurer un nettoyage de 180 minutes après une charge complète. Lorsque le bac à saletés est plein, le robot revient automatiquement à la maison pour vider les déchets. Et le sac de 2,5 litres contenu dans le bac à poussière peut contenir jusqu’à 60 jours de déchet. Ne craignez pas d’oublier de remplacer le sac, car l’écran de la station d’accueil vous rappellera quand il sera plein. Il dispose d’une énorme puissance d’aspiration de 4000 Pa qui permet de retirer facilement la poussière profondément incrustée : poil, poussière, terre, sable, et même des gros morceaux de nourriture ou du liquide. Le ROIDMI Eve CC est aussi intelligent puisque son guidage infrarouge + LiDAR permet de cartographier votre domicile et de choisir le chemin le plus efficace avec un évitement des obstacles en temps réel. Depuis l’appli vous pouvez programmer le nettoyage des pièces dans l’ordre que vous voulez ou exclure des zones. Regagnez un domicile propre en revenant du travail !

Le plus efficace des aspirateurs de sa catégorie

Une caractéristique surprenante du ROIDMI Eve CC est la stérilisation du sac à poussière : bye bye les bactéries, les champignons et les moisissures ! Il faut dire que c’est par ce biais que se propagent les maladies respiratoires dans la famille… La fonction d’autostérilisation de ROIDMI s’occupera des microbes et des odeurs pour un domicile sain. Le ROIDMI Eve CC est aussi très fin, ce qui lui permet de passer sous les meubles. Il détecte aussi les types de sol pour éviter de mouiller les tapis ou la moquette. Certes on trouve des appareils du même type moins chers, mais il serait dommage de passer à côté de la Roll’s Royce des aspirateurs robots, car à ce prix vous faites un investissement sur du long terme.