Bon Plan : un PC pas cher qui a de la gueule, l’Acute Angle AA en promo à 144 € !

Vous cherchez un PC de bureau compact, original et performant ? Ne cherchez plus ! Le Acute Angle AA-B4 est un mini-PC sous Windows 10 qui tranche avec l’idée qu’on se fait d’un ordinateur. Avec son encombrement réduit (25 x 25 x 4 cm) et sa configuration solide, il se démarque nettement de ses concurrents et propose des performances plus qu’honorables. Tout ça pour 144 € au lieu de 237 €.

Ce mini PC au design très sympa dispose d’un processeur Quad Core Intel Apollo Lake (cadencé à 2,2 GHz) épaulé par 8 Go de RAM LPDDR3. Un peu juste pour jouer aux derniers jeux à la mode, mais le Acute Angle a d’autres talents : il s’agit d’un ordinateur complet et plutôt véloce pour le prix. Il vous offre un fonctionnement fluide et une expérience multitâche stable grâce notamment au processeur graphique Intel HD Graphics 500.

Pour le stockage vous pouvez compter sur une mémoire EMMC de 64 Go qui héberge le système d’exploitation et d’un disque dur SSD de 128 Go pour vos fichiers. Côté connectique, on trouve une prise HDMI, un port RJ45 1000, le WiFi 5, le Bluetooth 4 et trois ports USB 3.0. L’appareil dispose même d’une batterie en cas de coupure de courant permettant de sauvegarder votre travail et de quitter Windows proprement… Livraison assurée en une dizaine de jours. Pas de code promo a entrer mais le nombre d’unités est limité.

Pourquoi conseillons-nous ce mini-PC ?