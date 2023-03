Bon Plan : trois tablettes Samsung Galaxy Tab à partir de 127 € !

Vous cherchez une tablette pas chère ? Cette Samsung Galaxy Tab A7 Lite à 127 € est faite pour vous ! Et si vous voulez mieux, la Galaxy Tab A7 et la A8 sont aussi en promo !

► La Samsung Galaxy Tab A7 Lite à 127 €



Pourquoi acheter une tablette chinoise toute pourrie à 100 € alors que vous pouvez avoir du matériel Samsung pour 127 € ? C’est le prix que vous coûtera cette Galaxy Tab A7 Lite une fois que vous aurez utilisé le code RAKUTEN10 (-10 € sur un achat d’au moins 69 €). La tablette propose un bel écran de 8,7 pouces avec une définition de 1340 x 800 pixels, une puce Mediatek Helio P22T 8 cœurs avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage qu’il est possible d’étendre à 1 To. Elle embarque aussi le WiFi 5 (802.11 ac), le Bluetooth 5 et une belle batterie de 5100 mAh. C’est l’appareil idéal pour regarder Netflix, Disney+ ou Prime Video sous la couette. Une fois que votre achat sera validé pour gagnerez un bon d’achat de 6,86 € sur votre cagnotte Club R. La livraison est rapide et vous ne paierez pas les frais de port.

► La Samsung Galaxy Tab A7 à 151,86 €

Vous aimeriez une tablette avec une fiche technique un peu plus sympa ? La Samsung Galaxy Tab A7 est aussi en promo à 151,86 €, toujours avec le code RAKUTEN10. Celle-ci propose un écran plus grand de 10,4 pouces, une batterie de 7040 mAh et une meilleure résolution (2000 x 1200 pixels).

► La Samsung Galaxy Tab A8 à 199,99 €



Et ce n’est pas tout puisque la Samsung Galaxy Tab A8 est quant à elle affichée à 199,99 € (code RAKUTEN10) avec son écran 10,5 pouces, 4 Go de RAM et un SoC Snapdragon 429 bien plus puissant.