Bon Plan : Trois imprimantes 3D performantes à prix réduit

Les imprimantes 3D à bas prix (autour de 150 €) sont très tentantes pour le débutant, mais attention : vous pourriez être déçu par leurs limitations techniques. Pour une centaine d’euros supplémentaires, il existe des appareils bien plus performants, moins frustrants et répondant à des normes de qualité supérieure. Nous vous avons fait une sélection de 3 imprimantes 3D entre 250 et 385 €…

► FLSUN QQ S Pro : la plus grosse réduction

Prix : 248 €



La FLSUN QQ S Pro se retrouve en ce moment à seulement 248 € au lieu de 481 € ! C’est une grosse réduction quand on sait que ce modèle affiche des caractéristiques techniques très attrayantes : lit chauffant permettant d’éviter les problèmes d’adhérence, une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations quand on arrive au bout de la bobine et une reprise d’impression en cas de coupure de courant. Elle permet en outre de créer des objets très volumineux (255 x 255 x 360 mm) et est compatible avec les types de filaments les plus utilisés. L’impression peut se faire depuis un PC ou de manière complètement autonome grâce à une carte SD et à son écran tactile couleur. Elle est silencieuse (moins de 50 dB), rapide et à 90 % préassemblée.

Affichée à 271 €, vous aurez une réduction supplémentaire avec le code W4FFA008885EB001. Cerise sur le gâteau, elle sera chez vous entre 1 et 2 semaines.

Les + de la QQ S Pro:

47 % de réduction

Un volume d’impression très haut (36 cm)

Livraison rapide

► Ortur Obsidian : la plus sophistiquée

Prix : 250 €



Montée en moins de 20 minutes, cette Ortur Obsidian est une très bonne affaire pour les débutants qui veulent tout de suite commencer avec un matériel «sérieux». Ce modèle est compatible avec la plupart des filaments du marché (ABS, HIPS, Nylon, PETG, PLA et le très flexible TPU) et elle permet de faire des impressions volumineuses en une seule fois puisque son volume maximum est de 250 x 250 x 300 mm. Elle dispose aussi d’un lit chauffant pour éviter les problèmes d’adhérence, d’une option permettant la reprise de l’impression en cas de panne de courant ou d’absence de filament. Les impressions peuvent de lancer directement depuis l’écran tactile avec une carte SD contenant les fichiers nécessaire à l’exécution ou depuis votre réseau domestique à partir de votre PC ou Mac.

Affichée à 263 €, vous aurez une réduction automatique en cliquant sur Acheter maintenant et elle passera même à 250 € si vous décidez se supprimer les garanties d’expédition (car vous êtes sans doute déjà assuré avec votre CB ou PayPal…)

Les + de la Ortur Obsidian :

Un très bon rapport qualité/prix

Silencieuse

Compatible avec les filaments TPU

► Alfawise U20 Mix : elle imprime en 2 couleurs !

Prix : 377 €



L’Alfawise U20 Mix est un nouveau modèle qui est en ce moment proposé à 377 € au lieu de 556 €. Une vraie bonne affaire pour une imprimante 3D qui permet de faire des objets bicolores ! Oui oui : terminé la monochromie ! Son volume d’impression est aussi très confortable (300 x 300 x 400 mm) et elle propose bien sûr toutes les fonctionnalités indispensables à la pratique de l’impression 3D : lit chauffant, détection de filament, reprise d’impression, auto-leveling, écran tactile couleur, etc. Du matériel de qualité permettant de réaliser toute sortes d’objets du plus petit au plus grand : figurines, jouets, éléments de décoration, maquettes, etc.

Affichée à 385 €, vous aurez une réduction automatique en cliquant sur Acheter maintenant et elle passera même à 377 € si vous décidez de supprimer les garanties d’expédition.

Les + de la U20 Mix :