Bon plan téléphone Premium : -290 € sur le Xiaomi 11T Pro

Gros succès de 2002, ce Xiaomi 11T Pro est un smartphone haut de gamme qui n’a rien perdu de sa superbe : écran, design, photos, autonomie et charge rapide, il n’y a rien à jeter dans ce téléphone. Sorti à 669 €, il se retrouve en bleu, blanc et gris à seulement 379 € chez Rakuten.

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone haut de gamme équipé d’un magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale (16,9 cm) avec une résolution FHD+ 2400 x 1080 pixels. Compatible Dolby Vision et rafraîchie en 120 Hz, c’est clairement un des points forts de cet appareil, mais cela ne s’arrête pas là puisque ce 11T Pro est aussi équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888. Idéal pour les applications gourmandes et les jeux vidéo.

Écran, puissance, autonomie, photo : rien à jeter !

La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal de 108 mégapixels très à l’aise pour les clichés de nuit, un ultra grand-angle et un module télémacro. Pour la vidéo, c’est Byzance avec de la 4K à 60 images par seconde et même de la 8K à 30 fps (7680 × 4320 pixels).

C’est un vrai bijou, mais vous pouvez aller voir les photos que nous avons prises lors de notre test complet si vous ne nous croyez pas. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh, ce qui permet une utilisation prolongée sans avoir à vous soucier de trouver une prise de courant, mais la force de ce Xiaomi 11T pro c’est son HyperCharge : une charge rapide de 120 Watts qui fait passer la jauge de 0 % à 100 % en moins de 20 minutes.

Regagnez 60 % le temps d’un café !

Test de charge du #Xiaomi11TPro avec l'adaptateur 120W écran éteint.

0-10% – 1min48s

25% – 3m49

50% – 9m29

60% – 11m17

85% – 15m47

100% – 19m41

Pas trop de chauffe inquiétante du côté de l'appareil ou du chargeur. pic.twitter.com/aT7ArwNv4Y — Android MT (@AndroidMT) October 16, 2021

Un prix en chute libre !

Bien sûr le Xiaomi 11T pro est un appareil 5G avec le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC. Si le prix de 669,90 € était tout à fait normal lors de sa sortie, il est revu à la baisse pendant les soldes puisque vous pourrez l’acquérir chez Rakuten pour 379,99 € en bleu, blanc et gris anthracite. C’est l’offre du moment si vous voulez acheter un appareil Premium pour le prix d’un milieu de gamme. En plus avec Rakuten, vous êtes récompensé sur chaque achat : ici vous rajouterez 26 € dans votre cagnotte du Club R.