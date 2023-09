Bon Plan tablette : la BMAX i11 Plus à seulement 139,99 € !

Si vous n’avez pas envie de dépenser une fortune dans une tablette, voici la BMAX i11 Plus. Alors que celle-ci est affichée normalement à 196 €, elle se retrouve en promo à 139,99 € chez Geekbuying : livrée gratuitement, rapidement et sans frais de douane !

Vous avez besoin de changer de tablette vieillissante, mais vous n’avez pas envie de dépenser un demi-SMIC pour un appareil de bonne qualité ? Voici alors l’occasion du moment : la BMAX i11 Plus. Cette dernière propose énormément de fonctionnalités et des composants de qualité pour un prix de seulement 139,99 €. Elle intègre une puce Unisoc T616 cadencée à 2 GHz avec 16 Go de RAM et un chipset graphique Mali-G57. C’est un ensemble cohérent aussi bien à l’aise pour la vidéo (Netflix, Disney+, Prime Video, etc.) que pour le jeu.

Une très bonne affaire

L’appareil embarque aussi 128 Go de stockage et toutes les technologies et fonctionnalités modernes : WiFi dual band, Bluetooth 5, reconnaissance faciale, partage d’écran Miracast, retour haptique, une compatibilité 4G avec VoLTE (permettant d’utiliser la 4G pour les communications) et enfin un objectif de 21 mégapixels au dos et de 8 mégapixels en façade. L’écran n’est pas en reste avec une dalle IPS de 10,4 pouces de diagonale (26,4 cm) avec une définition très confortable de 2000 x 1200 pixels. Idéal pour regarder un film ou une série sous la couette ou dans le train.

Pas de surprise à la livraison !

C’est aussi un appareil au design très réussi : seulement 466 g pour une épaisseur de 7,7mm et un boîtier entièrement en aluminium. Côté autonomie, on pourra compter sur un bel accu de 6600 mAh suffisant pour 7 heures de vidéo non-stop. Expédiée depuis les entrepôts européens de Geekbuying, nous vous rappelons que vous ne paierez ni les frais de port ni de frais de douane. Enfin, le colis arrivera chez vous entre 3 et 7 jours.

Au prix de 139,99 € au lieu de 196,70 € (-26%), vous faites une très bonne affaire !

Les + de la BMAX MaxPad i11 Plus :

Très bel écran et performances à la hauteur

Une épaisseur de seulement 7,7 mm !

Un très bon rapport qualité/prix