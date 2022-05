Bon Plan smartwatch : la Honor Watch GS 3 à 199 € au lieu de 269 €

La Honor Watch GS 3 est une smartwatch qui vient à peine de sortir et qui se retrouve déjà en promotion chez notre partenaire. Il s’agit d’une montre avec un écran AMOLED de 1,43 pouce (3,6 cm) plutôt réussit puisqu’il se prolonge jusqu’aux bord du cadran. Il est aussi doté d’une luminosité maximale de 1000 cd/m² : les notifications sont visibles même en plein soleil ! Bien sûr ce cadran est entièrement personnalisable avec des dizaines de « skins » sélectionnables pour correspondre le plus possible à votre style. Cette montre embarque une fonctionnalité GPS et un module de détection PPG permettant de suivre avec précision votre activité cardiaque et votre saturation en oxygène à tout moment de la journée.

Un suivi d’activité complet et précis

En ce qui concerne le suivi d’activité, on trouve toujours le nombre de pas effectués dans la journée, mais aussi la possibilité d’enregistrer vos performances dans 16 types de sports détectés automatiquement : natation, ski, randonnée, tapis de course, marche, vélo, triathlon, rameur, etc. Mais il est possible de régler à la main son activité parmi une liste de 100 sports au total ! L’autonomie est très bonne puisque le fabricant promet 30 heures d’utilisation avec le GPS et le suivi d’activité.

Dépêchez-vous !

Normalement affichée à 269 €, cette montre se retrouve en promo à 219 € avec le coupon disponible sur la page. Il descendra encore de 20 € avec le code HONORNEW. Vous pourrez alors acquérir la montre pour seulement 199 €. Une sacrée ristourne ! Attention, cette promo ne sera disponible que du 23 mai jusqu’au 27 mai à 9 heures.

Les + de la Honor Watch GS 3 :