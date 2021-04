Bon Plan smartphone : Le Samsung Galaxy M31 AMOLED à seulement 258 €

N’y allons pas par quatre chemins, ce Samsung M31 est une très bonne affaire. Sorti il y a moins d’un an à 349 €, ce smartphone propose une très bonne puce Exynos 9611 cadencée à 2,3 GHz adossée à 6 Go de RAM LPDDR4, un espace de stockage de 128 Go et un Android 10 récent. L’écran AMOLED de 6,4 pouces (16,2 cm) est magnifique avec une luminosité maximale de 420 nits qui permet de l’utiliser sans mal en plein soleil.

De belles photos pour un prix très intéressant

Côté photo il en a aussi sous le capot avec un objectif principal de 64 mégapixels (ouverture f/1.8) à l’aise en toutes circonstances, un ultra grand-angle de 8 MP qui capture des scènes à 123°, un module macro de 5 MP et un dernier de 5 MP pour parfaire vos portraits. La 4K en vidéo est de la partie tout comme le slow motion et les logiciels de réalité augmentée de Samsung : AR Doodle et AR Emoji. Le dual SIM et la compatibilité avec VoLTE (appel HD via la 4G) sont aussi à bord.

Une très grosse batterie

Comme c’est un Samsung, vous avez peur que l’autonomie ne soit pas au rendez-vous ? Détrompez-vous ! Le Samsung Galaxy M31 propose une batterie gigantesque de 6000 mAh. De quoi tenir 21h en utilisation mixte. Une sacrée performance qui le place au même niveau que les ténors de chez Xaomi.

Les + du Galaxy M31 :