Bon Plan smartphone : le POCO X3 NFC à 177 € !

Alors qu’on le trouve encore à plus de 220 €, le POCO X3 est en ce moment à 177 € chez notre partenaire Gearbest. Une réduction sympa pour un appareil qui est déjà un champion du rapport qualité/prix. Il propose en effet des fonctionnalités «haut de gamme» comme un écran 120 Hz, une charge rapide et d’excellentes capacités photo…

Le POCO X3 NFC est un appareil de chez Xiaomi qui tourne sous Android 10 avec une puce Snapdragon 762G épaulés par 6 Go de RAM. Une petite bombe dans le cercle fermé des appareils à moins de 200 € puisqu’il atteint les 300.000 points sur le benchmark ANTuTu. L’écran LCD de 6,67 pouces (16,9 cm) affiche un rafraîchissement de 120 Hz (une fluidité bien meilleure que les classiques écrans 60 Hz) et arbore un discret poinçon central qui cache un capteur photo de 20 MP (ouverture f/2.2) pour vos selfies.

Photos et autonomie au top

Même si ce dernier est bon, ce sont les 4 autres modules photo au dos qui font des étincelles : un ultra grand-angle de 13 MP (119° d’angle de vue), un mode macro pour prendre des clichés de très près et un objectif pour contrôler la profondeur de champ (et gérer le flou d’arrière-plan pour des sujets qui «ressortent»). Mais le meilleur est bien sûr l’objectif principal de 64 mégapixels qui permet de capturer les moindres détails d’une scène ou d’un visage, de jour comme de nuit, et de capturer de la vidéo en 4K. Une prouesse à ce prix.

Côté autonomie, c’est carton plein : non seulement la batterie de 5160 mAh lui assure une endurance de 2 jours minimum, mais la charge rapide de 33 W (avec le chargeur inclus) lui permet de passer de 10 % à 70 % en 30 minutes ! Comptez moins d’une heure pour passer de 4 % à 100 %. L’appareil est disponible en vente flash à 177 € dans sa version avec 64 Go de stockage tandis que le mode avec 128 Go est affiché en promo, lui aussi, à 211 €. Rappelons que vous pouvez ajouter de la mémoire via carte SD si le cœur vous en dit.

Les + du POCO X3 NFC

Un rapport qualité/prix imbattable

Endurant avec une charge rapide

Photos au-dessus de ce qui se fait dans cette gamme