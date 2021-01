Bon Plan smartphone gaming : le surpuissant ASUS ROG Phone 3 à 636 € (-46%)

Dans la catégorie des smartphones pour gamers, il y a les Blackshark et les ROG Phone d’Asus. Si vous nous suivez, vous savez que notre préférence va à ces derniers : meilleure conception, meilleurs composants, puissance inégalée et plein de petits détails au niveau de la conception…

Le ROG Phone 3 intègre le SoC le plus puissant du moment, le Snapdragon 865+. Adossé à 12 Go de RAM DDR5, cela en fait un des appareils les plus véloces de 2021. Il embarque aussi un écran AMOLED de 6,59 pouces (16,7 cm) avec un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz (au lieu de 60 Hz pour le commun des mortels) !

La batterie de 6000 mAh promet deux jours d’autonomie et l’assurance de ne pas tomber en rade en pleine partie. La charge rapide de 30W fait aussi des étincelles puisque vous passerez de 6 à 100 % en un peu plus de 55 minutes. La photo n’a pas été oubliée avec un objectif principal de 64 mégapixels très bon de jour comme de nuit, un ultra grand-angle performant et un module macro pour les clichés de très près.

Un appareil pour les joueurs et conçu par des joueurs

Bien sûr, pour les gamers, plusieurs accessoires sont vendus séparément : manettes amovibles, ventilateur, dock, etc. Cette version avec la puce la plus puissante et la RAM la plus rapide du moment est en plus livrée rapidement en moins de 15 jours. Pas de code à entrer alors ne traînez pas : c’est une vente flash.

Les + du ROG Phone 3 :