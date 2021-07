Bon Plan smartphone antichoc : Le Ulefone Armor X7 Pro étanche à 88 € (-30%)

Le Armor X7 Pro est un smartphone compact (5 pouces) qui se paye le luxe d’être « blindé ». Il est étanche, antichoc avec un écran renforcé et protégé par une surface en caoutchouc antidérapante. C’est clairement un appareil pour les travailleurs en extérieurs, les sportifs, les randonneurs, les campeurs, les pêcheurs, les chasseurs, etc.

Le Ulefone Armor X7 Pro fait partie des appareils dits « rugged » : des smartphones pensés pour être résistant aux chocs, aux chutes, à l’eau (intempérie et immersion), à la poussière, à la terre et au sable. Intégré dans un cerclage en caoutchouc avec des opercules pour les connecteurs, il dispose d’une certification IP68, mais aussi de la dénomination IP69K. Il est donc résistant à un nettoyage haute pression à la vapeur. L’écran est en plus traités avec un vernis spécial ce qui le rend très résistant : il peut être coulé dans du béton et résiste à des températures extrêmes.

Un appareil « tout terrain » et compact

Ce Armor X7 Pro est un appareil qui est relativement nouveau dans cette catégorie puisqu’il embarque Android 10. Il dispose d’un processeur fiable et peu énergivore (le MediaTek MT6761 avec 4 Go de RAM), d’une batterie très confortable de 4000 mAh et d’un écran IPS de seulement 5 pouces (12,7 cm) alors que les appareils récents intègrent des afficheurs entre 6 et 6,9 pouces (15,2 et 17,5 cm). Cela fait du X7 Pro un smartphone extrêmement compact qui tient bien en main.

Côté photo, pas de fioriture avec un objectif dorsal de 13 mégapixels polyvalent qui prend des clichés sous l’eau et des vidéos en 1080p. Pour les selfies on comptera sur un module de 5 MP. Le Armor X7 Pro est aussi bourré de petites fonctionnalités sympas comme la touche programmable permettant de paramétrer un appel d’urgence, les applis embarquées pour la randonnée ou le bricolage (fil à plomb, boussole, niveau à bulle, etc.), le dual SIM, le slot d’extension microSD pour le stockage, la radio FM, le VoLTE, etc. Un sacré smartphone à un prix imbattable.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?