Bon Plan smartphone 5G : le POCO X4 Pro 5G à 249 € chez Goboo

Vous voulez un smartphone 5G avec un look différent, doué en photo et pas cher ? Le POCO X4 Pro 5G est en promo chez Goboo à partir de 249 € !

Sorti le 28 février dernier, le POCO X4 Pro 5G est un appareil avec un très bon rapport qualité/prix. Il propose en effet des fonctionnalités « Premium » pour un tarif plancher. Ce nouveau POCO embarque une puce Snapdragon 695 gravée en 6 nm avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. La première bonne surprise concerne son écran puisqu’on a affaire à une dalle AMOLED de 6,6 pouces (16,7 cm) avec un balayage de 120 Hz pour une navigation extra fluide.

Des composants haut de gamme et un « prix plancher »…

Comme souvent chez le fabricant chinois, le POCO X4 Pro 5G intègre un accu XXL de 5000 mAh,avec une charge rapide qui passe d’un moyen 33 W à un excellent 67 W : comptez une trentaine de minutes pour recharger complètement la batterie ! Côté photo vous êtes surclassé avec le POCO X4 Pro 5G puisqu’il propose un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 MP, mais surtout l’excellent objectif 108 MP qui équipe les smartphones haut de gamme chez Xiaomi. On compte aussi les haut-parleurs stéréo, le dernier OS MIUI 13 et le NFC.

Affiché à 299 € dans sa version 6 Go + 128 Go, l’appareil est en ce moment au prix de 249 € chez Goboo tandis que la version 8 + 256 est à 279 € au lieu de 349 €. Livrés gratuitement d’Espagne, les appareils sont dédouanés et acheminés chez vous entre 3 et 7 jours ! Bien sûr vous profitez d’une garantie légale de 2 ans et vous pouvez payez par carte bancaire ou PayPal (dans ce cas, l’acheminement est assuré).

Les + du POCO X4 Pro 5G :