Bon plan Realme X50 : un smartphone 5G à un prix incroyable !

Le Realme X50 est un appareil qui intègre énormément de caractéristiques haut de gamme pour un smartphone à ce prix : écran OLED avec poinçon et rafraîchissement 120 Hz, puce Snapdragon compatible 5G, batterie conséquente et partie photo au top. C’est aussi un cador de la charge rapide avec look très sympa…

Vous ne connaissez pas Realme ? C’est normal. Cette marque, assez confidentielle, a récemment débarqué en France. Ce n’est pourtant pas un fabricant inconnu puisqu’il s’agit d’une filiale du géant chinois BBK Electronics qui est aussi propriétaire de OnePlus et de Oppo.

Quoi qu’il en soit, ce Realme X50 5G est une super affaire. Mettons de côté le prix pour se concentrer sur la fiche technique… Il embarque une très intéressante puce Qualcomm Snapdragon 765G épaulée par 6 Go de RAM. Une configuration qui permet à l’appareil de dépasser les 330.000 points sur le benchmark AnTuTu : pas mal ! Au niveau de l’écran, pas de mauvaise surprise puisqu’on pourra compter sur une belle dalle OLED de 6,57 pouces (16,7 cm) avec un discret poinçon pour loger les deux capteurs à selfies (un «normal» et un autre ultra grand-angle 105° pour les autoportraits de groupe). Notons que cette dalle propose un rafraîchissement de 120 Hz : une fonctionnalité «premium» qui permet de profiter d’une fluidité exemplaire. Un petit mot sur la batterie de 4200 mAh qui est endurante, mais aussi compatible avec la VOOC Fast Charge 4 : une charge rapide qui permet de passer de 5 % à 45 % en 12 minutes !).

La photo, son point fort

Côté photo, c’est une réussite puisque le capteur ultra grand-angle de 8 MP (119° d’angle de vue) est très convaincant, tout comme le mode macro et le bokeh des portraits. Le module principal de 64 mégapixels est excellent avec un zoom hybride jusqu’à x20. Le mode Nuit est saisissant pour un appareil à ce prix. Côté vidéo, la 4K est de mise, mais pour des vidéos parfaites en mode stabilisé, on préférera l’excellent mode 1080p à 60 fps.

Le juste prix…

Alors qu’il est à disponible à 349 € à la Fnac, il est à seulement 249 €, frais de port compris, chez Gearbest. Certes, c’est une version avec «seulement» 64 Go de stockage, mais la différence de prix est énorme ! Vous voulez absolument un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ? Il est disponible chez Gearbest à 301 €, mais uniquement en couleur bleu glacier.

Pourquoi conseillons-nous le Realme X50 5G ?