Bon plan Raspberry Pi 4 : la version 8Gb à 99 € !

Le Rapberry Pi 4 est la dernière version du nano-ordinateur lancé par la fondation du même nom. Il s’agit d’un système complet sur une carte de la taille d’un paquet de cigarettes. L’appareil dispose de toute la connectique nécessaire pour les makers, vos projets de domotique ou de robotique. C’est un appareil qu’on peut contrôler depuis son système Android.

Un concentré de technologie !

Mais attention le Rapsberry Pi 4 est tellement puissant qu’on peut l’utiliser comme d’un PC. Avec son Rapsberry Pi OS (anciennement Raspbian) dérivé de Linux, il propose tout ce qu’il faut : navigateur, programmation, retouche photo, lecteur multimédia, jeux, etc. Il suffit de lui ajouter un clavier, une souris et un écran pour s’en servir comme d’un véritable PC. Le disque dur est facultatif, car le système et le stockage sont intégrés à la carte microSD.

Il s’agit d’un PC doté d’une puce ARM v8 Cortex-A72 64 bits avec 1, 2, 4 ou 8 Gb de RAM. C’est un véritable concentré de technologie avec 2 ports micro-HDMI (dual 4K), 2 ports USB 3, 2 ports USB 2, le WiFi Dual-band 802.11ac, un circuit Ethernet 10/100/1000, le Bluetooth 5 et une alimentation USB-C 5V/3A compatible PoE. On trouve aussi un port GPIO pour ajouter divers add-on (station météo, afficheur, capteurs en tous genres). Impressionnant pour ces dimensions réduites ! Notez que le Raspberry Pi Zero W encore plus petit avec le WiFi est en ce moment à 29,99 € avec une réduction de 70%.

Raspberry Pi 4 Type B version 8Gb : 99 €

Raspberry Pi 4 Type B version 4Gb : 72 €

Raspberry Pi 4 Type B version 2Gb : 67,83 €

Raspberry Pi 4 Type B version 1Gb : 62,92 €

Raspberry Pi Zero W (WiFi) : 29,99 €

Raspberry Pi Zero : 25,99 €