Bon plan : promotion de -500€ à -700€ sur 3 téléviseurs 4K

Entre les nouvelles consoles «nexgen», les bouquets «sports» et les services de VoD comme Netflix, myCanal ou Disney+ : la technologie 4K est partout en ce moment. C’est le moment ou jamais de changer de télé ! Le Black Friday est repoussé mais la Fnac propose quand même de belles promos sur trois téléviseurs 4K 55 pouces : -500 €, -600 € et -700 € sur des TV de marque Samsung, Panasonic et Sony…

La technologie 4K ou UHD (Ultra HD) est présente depuis plusieurs années maintenant, mais ça n’est que très récemment que les contenus se multiplient :

C’est peut-être le moment de changer de télé, non ? Pour vous aider à faire votre choix, voici 3 très bons produits de 55 pouces (139 cm) en promo à la Fnac avec livraison et installation gratuite, click & collect en 1 heure et 4 mois de Deezer Premium offert.

► TV Samsung QE55Q83T 2020 QLED 4K UHD Smart TV 55″ Argent

FNAC 999 € 1499 €



Ce petit bijou de chez Samsung propose un magnifique dalle de 55 pouces (139 cm) avec une technologie exclusive QLED et un rafraîchissement à 100 Hz. Avec sa définition de 3840×2160 pixels, elle répond bien à la dénomination 4K, mais pour ce prix plancher vous disposez en plus d’une TV connectée. Vous avez bien sûr la possibilité de «caster» le contenu de vos smartphones et tablette sur le téléviseur en un mouvement.

Cerise sur le gâteau, l’appareil dispose d’une puissance sonore de 60W : vous n’aurez pas à acheter une barre de son supplémentaire. Cette TV propose une connectique complète avec 4 ports HDMI 2.1, deux ports USB et un port RJ45. Une belle affaire à -500 € !

► TV Panasonic TX-55HZ980E 55″ OLED 4K UHD Smart TV Noir

FNAC 1199 € 1799 €



Pour un prix légèrement supérieur, vous pouvez avoir cette TV Panasonic faible consommation et extra fine (3,50 cm d’épaisseur). Pour le reste c’est du tout bon : 4 ports HDMI 2.0, 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0, RJ45, WiFi, mode HDR pour un contraste nickel, différentes technologies d’amélioration du mouvement, double tuner TV, son Cinema Surround Pro 2x15W et Dolby Atmos.

► TV Sony Bravia KD55AG9BAEP OLED 4K HDR Smart Android TV 55″

FNAC 1799 € 2499 €



Ici c’est encore une autre division et c’est même carrément le haut du panier dans la catégorie des 55 pouces (139 cm de diagonale). Cette TV Sony Bravia sous Android TV est la plus chère de cette sélection, car elle embarque le meilleur de toutes les technologies du moment : 4 modes image (Cinéma Standard, Photo, Jeu, Animation et Dolby vision), son S-Force Front Surround Sound, double Tuner TNT / Sat intégré, décodeur HEVC (H.265), rafraîchissent 100 Hz, 4K HDR-10, connectique complète. Le top du top avec une réduction de 700 €…