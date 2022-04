Bon Plan projecteur : le Mi Smart Projector 2 Pro à 663 € chez Goboo

Le Mi Smart Projector 2 est un projecteur vidéo qui fonctionne sous Android TV. Cela lui permet d’intégrer nativement des applications comme Netflix, Disney+, YouTube, etc. Grâce à sa puissance de 1300 lumens, vous pouvez regarder films, séries et émission de TV en plein jour. Pas besoin de réglages complexes puisque l’appareil dispose d’une mise au point ToF automatique. Il est aussi possible d’excentrer l’appareil par rapport au support de projection sans pour autant déformer l’image. Le Mi Smart Projector 2 affiche une résolution de 1080p en HDR10 avec une diagonale qui peut aller jusqu’à 200 pouces (5 mètres !). À titre d’exemple, avec un mur distant de 2 mètres, la diagonale est de 80 pouces (et 3 mètres pour 80 pouces). Bref, même les petits salons peuvent accueillir l’appareil. Le Mi Smart Projector 2 est équipé de haut-parleurs 10 W de qualité et d’une connectique très complète (2 HDMI, 2 USB, jack, Ethernet, optique)

Alors qu’il coûtait encore 999,99 € il y a peu de temps, le Mi Smart Projector 2 est affiché à 685,99 € sur le site de notre partenaire Goboo. Mais en ce moment avec le code GOBOO410 et le coupon qui permet d’obtenir une réduction de 6 € sur un achat d’au moins 180 €, le prix passe à 663,99 sans frais de port et sans frais de douane (livraison en 5 jours maximum depuis l’Espagne). Sachez aussi que c’est toujours le premier anniversaire de Goboo et que vous trouverez sur le site officiel des tonnes de promotions sur des smartphones, bracelets connectés, tablettes, écouteurs sans fils, etc.

