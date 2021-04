Bon Plan : POCO X3 Pro à seulement 196 €

Le POCO X3 Pro embarque le nouveau SoC Snapdragon 860 qui est une version musclée du meilleur processeur de l’année dernière, le 855+ : une belle bête avec 8 cœurs et gravée en 7 nm. L’appareil comporte 6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go d’espace de stockage à la norme UFS 3.1 pour des transferts plus rapides. Comme le X3, cette version Pro propose une très belle dalle FHD+ de 6,67 pouces (16,9 cm) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Impressionnant quand on sait que certains appareils haut de gamme sont encore en 90 Hz voire même en 60 Hz (comme les derniers iPhone par exemple).

Xiaomi oblige, ce POCO X3 Pro est très à l’aise en ce qui concerne l’endurance avec son accu XXL et sa charge rapide 33 W (récupérez 60 % en 32 minutes) : il ne vous laissera pas tomber. Bien sûr, le chargeur compatible est dans la boîte.

Très bon sur la photo

Enfin, le smartphone propose un objectif principal de 48 mégapixels (f/1.79), un ultra grand-angle de 8 MP (119° – f/2.2) et des modules macro (2 MP – f/2.4) et profondeur de champ (2 MP – f/2.4) viennent compléter le tout. C’est complet et de bonne facture avec un mode nuit vraiment chouette, de la vidéo 4K et tous les filtres sympas proposés par la surcouche MIUI 12 de Xiaomi.

Pas besoin de code promo à entrer ni de condition particulière pour profiter de ce prix. Sachez aussi que la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est en promo à 231 €.

Les + du POCO X3 Pro :