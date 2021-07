Bon Plan : POCO X3 Pro à seulement 169 € (-36%)

Le POCO X3 Pro est un coup de maître. Il propose en effet des composants de qualité et des fonctionnalités Premium à l’instar de son écran 2400 x 1080 pixels de 6,67 pouces (16,9 cm) avec une résolution de 395 DPI et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui équipe normalement les dalles des appareils à plus de 500 €. Côté performances, pas de souci à se faire puisque l’appareil embarque la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 860 : un SoC 8 cœurs cadencé à 2,96 GHz adossé à un GPU Adreno 640 idéal pour le jeu et à 6 Go de RAM LPDDRX4.

Bref, c’est du solide. Le POCO X3 Pro dispose de 128 Go de stockage et d’une grosse batterie de 5160 mAh qui est compatible avec la charge rapide 33 W (retrouvez 50 % de votre jauge en 25 minutes), mais aussi des fonctionnalités très intéressantes comme le WiFi 5, le VoLTE, le NFC, une prise jack, des haut-parleurs stéréo, un refroidissement liquide, un slot microSD (jusqu’à 1 To), le dual SIM, etc.

Un crack en photo

Pour finir, abordons la partie photo. Le POCO X3 Pro est très complet de ce côté avec un module principal de 48 mégapixels assez lumineux permettant de capturer de très beaux clichés en mode Nuit et de prendre des vidéos en 4K. On compte aussi un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro et un dernier pour gérer la profondeur de champ. MIUI 12 ajoute des effets vidéo sympas comme le Timelapse et le ralenti, un mode « clone » et le Dual View.

Les + du POCO X3 Pro :