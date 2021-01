Bon Plan : POCO M3, le champion de l’autonomie à 124 €

Durant les fêtes de fin d’année 2020, POCO a surpris son monde en officialisant le POCO M3, un tout nouveau smartphone proposé à moins de 160 € dans sa version standard. Pour ce prix, on pourrait s’attendre à une fiche technique un peu légère, mais contre toute attente le POCO M3 embarque un Snapdragon 662 accompagné de 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD et un écran IPS 6,53″ (16,6 cm) en définition Full HD+ et avec une fréquence de rafraîchissement 60 Hz.

Une batterie XXL

Il faut compléter la proposition du POCO M3 par une batterie particulièrement généreuse de 6000 mAH ! Avec une telle capacité, vous pourrez tenir deux jours sans passer par la case recharge. Sans aucun doute, le principal argument de vente du smartphone. Concernant le volet photo, vous pourrez compter sur un triple capteur arrière, plutôt un bon point pour un appareil vendu à ce prix.

Ce triple capteur se compose d’un capteur principal ultra grand-angle de 48 MP et de deux autres capteurs de 2 MP permettant de prendre des photos en macro et réaliser des portraits en calculant la profondeur de champ. C’est simple, on tire notre chapeau à la marque chinoise pour proposer une telle configuration pour ce prix, d’autant que le smartphone embarque également un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, une compatibilité Dual SIM, un émetteur infrarouge (utile pour transformer son smartphone en télécommande universelle), un tuner radio et une charge rapide 18W.

Affiché à 178 €, le POCO M3 se retrouve à 124 € dans votre panier grâce au code L7FZCEB90M. Il suffit de cliquer sur Buy Now et de rentrer le coupon. Livré rapidement, le smartphone arrivera chez vous en une dizaine de jours.

Les + du POCO M3 :

Difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix

Une batterie XXL et une autonomie dingue

Un ensemble photo complet.

Avec le code promo L7FZCEB90M