Bon Plan POCO F4 GT : seulement 499 € pour le smartphone « gaming »

Le POCO F4 GT est un smartphone taillé pour le jeu avec une puce très puissante, une charge ultra rapide et surtout des gâchettes rétractable pour une sensation « gamepad ». Il vient à peine de sortir et déjà, notre partenaire le propose avec 100 € de réduction !

Le POCO F4 GT vient juste d’être présenté et on peut dire que la société chinoise a encore étonné son monde. Destiné aux joueurs de jeux vidéo, l’appareil embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 épaulée par 8 ou 12 Go de RAM DDR5, un système de refroidissement LiquidCool Technology 3.0, mais surtout un système Hyper Charge 120 W qui permet de charger l’intégralité de la batterie en seulement 20 minutes. Une prouesse qui est d’habitude réservée aux appareils « Premium ». Ce n’est pas tout puisque cet accu de 4700 mAh permet aux joueurs de profiter de longues cession de jeu sans avoir besoin de passer par la case « chargeur ». Notons aussi que l’écran AMOLED dispose d’un rafraîchissement 120 Hz, que l’appareil est un des premiers à proposer le dual-SIM 5G et que la dernière technologie WiFi 6E est de la partie.

Un vrai « gamepad » en main !

Mais la partie « jeu » ne serait pas complète sans la fonctionnalité très intéressante du POCO F4 GT : des gâchettes rétractables magnétiques. Il s’agit en fait de deux boutons qui se déploient du corps de l’appareil sur une des tranches et qui permet de profiter de deux boutons de jeu physique. Les mêmes sensations qu’une manette ! Vous n’aurez plus besoin de tous ces boutons virtuels à l’écran : vous allez gagner en visibilité et en confort…

L’appareil bien à peine de sortir et il est déjà disponible avec une ristourne de 100 € chez notre partenaire Goboo. La version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage passe de 599 € à 499 € et celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage passe de 699 € à 599 €. Pour en profiter i suffit de mettre l’objet dans son panier pour profiter immédiatement de la réduction. Attention, vous n’avez que jusqu’au 29 avril à 23h59 pour profiter de ces prix !

Tous les POCO en promo chez Goboo !

Les appareils POCO sont réputés pour proposer les meilleurs rapports qualité/prix du marché. Si vous souhaitez vous équiper à moindre frais, sachez que tous les modèles récents sont en promo chez Goboo avec :

Les + du POCO F4 GT :