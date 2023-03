Bon Plan PlayStation 5 : promo sur l’édition standard à 619,99 €

La dernière console de Sony est sortie depuis plus de 2 ans, mais c’est toujours autant la galère pour la trouver à un prix raisonnable. En ce moment vous trouverez l’édition standard (avec lecteur physique pour les jeux en disque) à 619,99 € chez Rakuten. Il y a du stock, mais n’attendez pas trop quand même…

Sortie en novembre 2020, la PlayStation 5 n’a connu que des ruptures de stock et même si Sony dit le contraire, il est toujours bien difficile de trouver une machine. Entre la crise des composants électroniques et les confinements qui ont suscité énormément d’intérêt pour la console, trouver une PS5 relevait de la mission impossible. Certes on pouvait acquérir une Édition digitale sans lecteur de disque, mais pour les gamers qui souhaitaient éviter le « tout dématérialisé », l’Édition Standard pouvait parfois coûter 1000 € !

629,99 € avec God of War Ragnarok !

Il faut dire que des petits malins ont bien compris l’intérêt de se ruer sur les stocks pour revendre la console deux fois son prix. Alors que la machine est toujours censée se monnayer à 549 €, il est presque impossible de mettre la main sur un exemplaire à ce prix. Chez Rakuten, on trouve des vendeurs Pro qui la proposent à 619,99 € avec la livraison gratuite. C’est au-dessus du prix, mais en achetant cette PlayStation 5 chez Rakuten, vous récupérerez 31 € dans votre cagnotte du Club R. Cela signifie que lorsque votre achat sera validé vous pourrez vous offrir un jeu ou une seconde manette…

Chez Rakuten, on trouve aussi la PlayStation 5 avec le jeu God of War Ragnarok pour 629,99 € ce qui est très intéressant puisque vous ne paierez que 10 € pour un super jeu : ici aussi vous récupérerez 31 € sur votre cagnotte…