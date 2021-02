Bon Plan : où trouver la Xiaomi Mi Box au meilleur prix ?

Xiaomi ne fabrique pas que d’excellents smartphones pas chers : la société chinoise propose aussi de très bons media centers, à l’instar de la Mi Box S. Cet appareil se présente sous la forme d’un boitier noir et rectangulaire plutôt discret et élégant. Il se fondra parfaitement dans le décor de votre installation TV. Mais concrètement, à quoi servent ces media centers ? Ces « box » se branchent directement à votre TV classique via une prise HDMI. Ils permettent ensuite de diffuser sur l’écran TV des films, séries ou des photos stockés sur un serveur NAS, un disque dur externe, une clé USB et même votre PC.



En outre, ces box fonctionnent sous Android TV. De fait, il sera possible de profiter du Google Play Store et des centaines de millions d’applications qu’il propose sur votre TV. Pratique si vous voulez profiter de Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ sur grand écran. Et si vous avez une TV 4K, ces box sont faites pour vous puisqu’elles permettent d’afficher des contenus en 4K 60 images par secondes.

Transformez votre vieille TV en Smart TV en un clin d’œil

En ce moment, la Mi Box S est proposé au prix très intéressant de 59 € chez notre partenaire Gearbest. Ce modèle embarque une fiche technique plutôt séduisante malgré son tarif modeste : un processeur AmLogic S905L composé de quatre ARM Cortex-A53 couplé à un GPU Mali-450 et 1 Go de RAM. Côté espace de stockage interne, vous pourrez compter sur 8 Go, de quoi installer quelques applications sans s’inquiéter.

Autre bon point, les codecs reconnus par la Mi Box S sont multiples : H.265 4K et 2K, H.264, MPEG. Même son de cloche pour les formats vidéo. On retrouve du RM, du FLV, du MOV, du MKV, ou encore du MP4 et du MPEG. Du côté des connectiques, on notera la présence d’un port HDMI 2.0 et d’un port USB 2.0, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band et un port Ethernet 10/100/100.

Cerise sur le gâteau, la Mi Box S est compatible Google Cast. En d’autres termes, vous pouvez commencer à regarder une vidéo YouTube sur votre smartphone pour ensuite poursuivre la lecture sur votre TV, via le media center de Xiaomi. Il s’agit d’un accessoire indispensable si vous souhaitez transformer votre vieille TV en smart TV flambant neuve. L’appareil est affiché à 59 € chez Gearbest, mais vous le trouverez au même prix à la Fnac et chez Rakuten…