Bon plan : offre imbattable sur le smartphone 5G Realme X50

Vous cherchez un smartphone 5G performant et votre budget ne dépasse pas les 300 euros ? Le bon plan Rue du Commerce qui suit pourrait répondre à vos attentes et besoins. Le modèle Realme X50 5G est en ce moment en promotion. Il fait l’objet d’une réduction de 100 euros et passe à 279 euros au lieu de 379 euros en temps normal.



Avec l’arrivée de la 5G, on voit sur le marché de plus en plus de smartphones compatibles avec ce type de réseau mobile. Après le bon plan Rue du Commerce sur le Xiaomi Mi 10, c’est au tour d’un autre modèle de faire l’objet d’une promotion très intéressante. Le Realme X50 5G est un smartphone qui, comme vous allez le voir, a plus d’un as dans sa poche. Alors qu’il faut habituellement débourser 379 euros pour s’en équiper, Rue du Commerce propose une réduction de 100 euros permettant de l’avoir à 279 euros.

Performances, autonomie et 5G à moins de 300 euros

Pour moins de 300 euros, ce smartphone offre une pléiade de fonctionnalités en plus bien sûr de sa compatibilité 5G. Le terminal arbore un superbe écran de 6.57 pouces de définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela lui confère une excellente fluidité aussi bien dans les applications que dans les jeux. Le terminal embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 765G Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, couplé à une mémoire RAM de 6 Go et un stockage interne de 128 Go lui assurant des performances très convenables.

Le Realme X50 5G a des dimensions de 163,8 x 75,8 x 8,9 mm, pour un poids de 194 grammes. Pas de certification d’étanchéité, mais à ce tarif, on ne peut pas non plus trop en demander. La partie photo est confiée à un quadruple capteur dont un grand-angle de 48 Mpx (f/1.8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2.3), un module macro de 2 Mpx (f/2.4) et un module de profondeur de 2 Mpx également (f/2.4). À l’avant, le X50 embarque un double module 16 + 2 Mpx de quoi faire de très beaux selfies.

Le smartphone est en outre équipé d’une batterie de 4 200 mAh, compatible charge rapide 30W lui permettant de gagner 100 % d’énergie en seulement 54 minutes. Enfin, le X50 5G tourne sous Android 10, propose le Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, la 5G LTE, le Bluetooth 5.1, un port USB-C mais aussi un capteur d’empreintes digitales placé sous l’écran. Difficile de faire mieux pour un smartphone 5G dans cette gamme tarifaire.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?