Bon Plan Mini-PC : le Geekom Mini IT11 à 549 € au lieu de 859 €

C’est le moment ou jamais de changer de PC ! Le surpuissant Geekom Mini IT11 à base de Intel Core i7 est en promo en ce moment ! De 859 € il passe à 599 € et même à 549 € avec notre code promo. Une réduction de plus de 300 € sur un appareil qui ne comporte que des composants ASUS…

Ultra compact et léger (117 x 112 x 45,6 mm pour 565 g), le Geekom Mini IT11 est un PC surpuissant. Livré avec son support VESA pour le fixer derrière un écran, cet ordinateur est un véritable concentré de technologie conçu avec les meilleurs composants de chez ASUS. La version qui est en ce moment en promotion embarque un processeur Intel Core i7 11390HJ de 11ème génération avec 12 Mo de mémoire cache et un cadençage de 5 GHz maximum.

Un PC compact surpuissant !

Cette puce intègre un chipset graphique Intel Iris Xe qui permet d’afficher de la 8K (7680×4320 pixels) à 60 Hz sur plusieurs écrans. Avec ses 32 Go de RAM DDR4, c’est donc un PC très à l’aise avec les tâches les plus gourmandes en ressources : traitement vidéo, conception 3D, MAO, etc. Pour les jeux vidéo, c’est aussi un très bon choix.

Une connectique très riche

Côté connectique, le Mini IT11 est aussi très bien doté avec du WiFi 6 (75 % de latence en moins pour un débit jusqu’à 3 fois supérieur au WiFi 5), mais aussi 2 ports USB-4, une prise Gigabit Ethernet, un HDMI, un Mini Display Port, etc. Le stockage est assuré par un SSD 2280 M.2 SATA/PCIe de 1To qu’il est possible d’étendre à 2To. Et ce n’est pas tout puisque le boîtier est conçu pour ajouter un disque dur 2,5 pouces de 2 To maximum. Bien sûr, Windows 11 Pro est préinstallé, vous n’avez rien à faire ! Enfin, le Geekom Mini IT11 peut résister à des conditions extrêmes pendant une longue période, des températures sèches de 0°C aux environnements humides et chauds dépassant 45°C.

Une réduction de -310 € !

Alors que l’appareil est affiché en temps normal à 859 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 599 €. Cependant, avec notre code IT11SMS, vous pourrez encore économiser 50 € pour un prix final de 549 €, soit une réduction totale de 310 €. C’est clairement la meilleure offre du moment. Notez que l’offre est valable jusqu’au 28 juillet 2023 ou jusqu’à épuisement des stocks disponible : ne traînez pas !