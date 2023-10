Bon Plan Mini-PC : le Geekom Mini IT11 à 499 € au lieu de 779 €

Vous avez envie de changer de PC ? Ne faites plus l’erreur de prendre une tour volumineuse et peu pratique. L’excellent Geekom Mini IT11 à base d’Intel Core i7 et doté de 32 Go de RAM est à la fois puissant et compact et il ne coûte que 499 € avec notre code promo…

Pourquoi opter pour un PC volumineux alors qu’en 2023 vous pouvez très bien choisir un ordinateur tout aussi puissant, mais compact. Plus facile à déplacer, entièrement démontable et évolutif, le Geekom Mini IT11 est le PC qu’il vous faut avec ses dimensions réduites (117 x 112 x 45,6 mm), son poids plume (565 g) et la possibilité de le monter derrière votre écran avec le support VESA livré dans la boîte.

Compact et costaud !

Cet ordinateur sous Windows 11 Pro est un véritable concentré de technologie : processeur Intel Core i7 11390HJ de 11e génération avec 12 Mo de mémoire cache. Il embarque aussi 32 Go de RAM DDR4 avec une puce graphique Intel Iris Xe qui permet d’afficher de la 8K (7680×4320 pixels) à 60 Hz. Nous verrons d’ailleurs qu’avec sa connectique, le Mini IT11 affiche de la 4K sur 4 écrans à la fois. Avec cette fiche technique, c’est une machine très à l’aise en toute circonstance : jeu vidéo, montage vidéo, conception 3D, MAO, etc. C’est un excellent rapport qualité/prix.

Un PC évolutif

Mais ce qui fait la force de ce Mini IT11 c’est son évolutivité et sa connectique avec du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, une prise Gigabit Ethernet, 2 ports USB-4, une prise HDMI, une prise Mini Display Port, etc. Si ça se branche, vous pouvez le brancher sur le Mini IT11 ! L’unité de stockage est un SSD 2280 M.2 SATA/PCIe de 1 To qu’il est possible d’étendre à 2 To. Et si vous avez un ancien disque dur de 2,5 pouces que vous avez récupéré de votre ancien laptop, le Mini IT11 dispose d’une baie supplémentaire pour le placer. Il y en a de l’espace dedans !

Une réduction de 280 € !

L’appareil coûte 779 € sur le magasin officiel de la marque, mais il est en ce moment proposé à 549 €. Cependant, avec notre code JYNRIT11 qui offre une réduction supplémentaire de 50 €, le tarif baisse à 499 €, soit une réduction de 280 €. Si vous devez changer de PC, c’est le moment ou jamais ! L’offre n’est valable que sur le modèle Mini IT11 i7-11390H 32Go+1To.