Bon Plan Mini-PC : -280 € sur le Geekom Mini IT11 !

Vous envisagez de renouveler votre ordinateur personnel ? Évitez l’erreur courante de choisir une unité centrale encombrante et peu pratique. L’excellent Geekom Mini IT11, équipé d’un processeur Intel Core i7 et de 32 Go de RAM, se distingue par sa puissance, sa compacité et son coût qui s’élève à seulement 499 € au lieu de 779 € pendant le Black Friday !

1Pourquoi opter pour une tour PC imposante et pataude alors qu’en 2023, il est tout à fait possible de sélectionner une bécane tout aussi performante, mais compacte ? Facile à transporter, entièrement démontable et évolutif, le Geekom Mini IT11 est l’ordinateur idéal d’autant qu’il est possible de le monter derrière votre moniteur grâce au support VESA inclus. C’est d’autant de place de gagnée sur votre bureau !

Quatre écrans 4K en même temps !

Cet ordinateur à base de Windows 11 Pro est un concentré de technologies avec une puce Intel Core i7 11390HJ de 11e génération avec 12 Mo de mémoire cache. Il est également doté de 32 Go de mémoire vive DDR4 et d’une puce graphique Intel Iris Xe capable d’afficher une résolution 8K. Avec ces caractéristiques techniques, il excelle dans toutes les situations : montage, conception 3D, retouche photo RAW, etc. C’est une solution tout terrain et on peut même jouer à des jeux récents sans problème. En outre, la connectivité du Mini IT11 permet d’afficher une résolution 4K à 60 fps sur quatre écrans simultanément.

Polyvalent et évolutif…

Ce qui distingue le Mini IT11 ds autres machines du même acabit, c’est son évolutivité et sa connectique complète comprenant du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, une prise Gigabit Ethernet, deux ports USB-4, une prise HDMI, une prise Mini Display Port, etc. Si un appareil se connecte, vous pouvez le brancher sur le Mini IT11 ! Pour le stockage, il est équipé d’un SSD 2280 M.2 SATA/PCIe de 1 To, extensible à 2 To. Si vous possédez un ancien disque dur de 2,5 pouces provenant d’un ancien ordinateur portable, le Mini IT11 dispose d’un emplacement supplémentaire. C’est la solution idéale pour passer d’une configuration à une autre en très peu de temps…

499 € au lieu de 779 € pendant le Black Friday

Sur la boutique officielle de Geekom, le prix de l’appareil est de 779 € et c’est la même chose chez Amazon. Pourtant, pendant le Black Friday le prix chute brutalement à 499 €, soit une économie de 280 €. Si vous envisagez de changer d’ordinateur, c’est le moment idéal ! Notez que le Mini Air11 est aussi en promotion pour cette période…