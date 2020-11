Bon plan : Microsoft Surface Pro 7 à 999 € au lieu de 1719 € (-42%)

La Fnac propose en ce moment un pack exclusif comprenant une Surface Pro 7 256 Go de Microsoft avec une souris sans fil, un clavier et un stylet pour seulement 999 € au lieu de 1719 €. Une réduction de 42 % pour un appareil qui a moins d’un an. Cet appareil hybride PC/tablette ultra léger embarque un Intel Core i5 et 8 Go de RAM…

Juste avant le Black Friday, la Fnac tire les premières cartouches avec cette offre exceptionnelle. Sorti il y a un an au prix de 1719 €, ce pack Surface 7 Pro/clavier/stylet/souris est proposé à 999 € (livraison à partir du 21 novembre). Un prix imbattable pour ce PC/tablette de Microsoft sous Windows 10 embarquant un processeur Intel Core i5 1035G4 cadencé à 3,7 GHz max, 8 Go de RAM LPDDR4X et un disque dur SSD de 256 Go. Côté connectique, l’appareil est bien loti avec un port USB 3.0, un mini DisplayPort, un port USB Type C, un slot micro SDXC, le WiFi Dual Band 6 (802.11ax) et le Bluetooth 5.0.

Un appareil hybride puissant et léger

Cet appareil hybride que l’on peut utiliser comme une tablette ou un PC affiche un écran tactile 2736 x 1824 pixels de 12,3 pouces (31,2 cm) et est livré avec un stylet, une souris sans fil et surtout son clavier amovible. Cette Surface 7 Pro intègre aussi une webcam, un micro et un appareil photo dorsal. C’est la solution parfaite pour les nomades qui veulent avoir un appareil léger et compact (292 x 201 x 8.5 mm pour 750 g).

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde à ce prix…

Les + de la Microsoft Surface Pro 7