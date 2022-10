Bon plan Longer Ray5 10W : la meilleure graveuse laser pour débutants

La Longer Ray5 permet de graver et de découper dans plus de 100 matériaux différents grâce à son module de 10 W, puissant et précis. Simple à prendre en main avec son écran tactile et disposant d’un système de sécurité anti-flamme, cette graveuse laser est en ce moment proposé à un très bon prix…

La graveuse Longer Ray5 dispose d’un module laser de 10 W avec une focale de 50 mm délivrant une puissance de sortie continue avec un double faisceau permettant de découper des panneaux de bois massif de 20 mm d’épaisseur et de l’acrylique de 30 mm. La gravure est aussi très précise avec moins de traces de brûlure grâce à son spot de compression de 0,06×0,06 mm ce qui signifie que la surface du laser ne fait que 0,0036mm² soit 2 fois moins que les graveuses laser ordinaires. Sa grande surface de gravure (400×400 mm) vous permet d’imaginer les projets les plus ambitieux.

Trois dispositifs de sécurité

La Longer Ray5 dispose aussi d’une électronique récente avec un chipset ESP32 fonctionnant à 240 MHz, bien plus rapide que les puces 8 bits. Cet équipement autorise une gravure de qualité (des lignes lisses et claires, sans dents de scie) et très rapide (10.000 mm par minute). Pour éviter les accidents, l’appareil est équipé d’un détecteur de flamme et d’un signal sonore. Lorsque le graveur laser détecte une flamme, il s’arrête automatiquement et déclenche une alarme. On compte aussi une protection contre le basculement : lorsque la machine à graver est déplacée ou inclinée, elle s’arrête automatiquement pour votre sécurité. Enfin, si le laser est figé pendant plus de 15 secondes, la machine s’arrête.

Pour les débutants et au-delà

Même si elle propose des fonctionnalités avancées, la graveuse laser Longer Ray5 est idéal pour les débutants. Facile à prendre en main avec son écran tactile couleur de 3,5 pouces, l’appareil fonctionne via WiFi, mais aussi hors ligne via liaison USB et carte SD. Enfin, elle est compatible avec la plupart des fichiers et logiciels du marché comme LaserGRBL ou LightBurn.

30 € de réduction avec notre code

Sur le site officiel, vous trouverez aussi des accessoires supplémentaires pour votre Longer Ray5 : des lunettes de protection, un « rotary roller » pour graver sur des objets cylindriques, différents types de matériaux pour des projets, mais aussi une pompe à air pour dégager les microdébris et les fumerolles pour des incisions et des lignes de gravure plus propres.

Affichée au prix de 529 $, cette graveuse Longer Ray5 verra son prix baisser de 30 $ avec notre code R510WSAVE30. L’appareil vous est donc proposé à 499 $, soit environ 499 € avec le taux de change actuel. Bien sûr, la livraison est rapide et sans frais de douane puisque l’appareil est expédié depuis un entrepôt situé dans l’UE.

Les + de la graveuse Longer Ray5 10W :