Bon Plan : l’iPhone 14 Plus 128 Go à 898,99 € (-23%)

Le nouvel iPhone 14 Plus n’est pas vraiment bon marché à 1169 €. Cependant si vous désirez quand même ce modèle, on peut le trouver moins cher chez notre partenaire à seulement 898,99 € dans une belle version bleu clair avec 128 Go de stockage…

L’iPhone 14 Plus est une version plus grande de l’iPhone 14 avec un écran OLED Super Retina XRD de 6,7 pouces (17 cm). Étanche, anti-rayure et équipé d’iOS 16, l’iPhone 14 Plus est un appareil double SIM avec la très puissante puce Apple A15 Bionic gravée en 5 nm (6 cœurs dans les deux plus véloces tournent à 3,2 GHz). Ce modèle embarque 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et propose un double capteur photo : un grand-angle de 12 mégapixels stabilisé avec zoom optique x2 ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels également.

À l’avant, la caméra frontale est encore de 12 mégapixels. Apple avance de son côté 20 heures d’autonomie en usage normal et jusqu’à 80 heures en lecture audio uniquement. Un appareil unique avec des fonctionnalités intéressantes comme le SOS d’urgence par satellite, les appels d’urgence et la détection des accidents auto.

Trop cher l’iPhone 14 ?

Même à ce prix, vous trouvez l’iPhone 14 Plus trop cher ? Le compact iPhone SE version 2022 se retrouve à seulement 404,90 €. Cet appareil 5G avec un écran de 4,7 pouces de diagonale (10,1 cm et définition de 1334 x 750 pixels), la puissante puce Bionic A15 et un ensemble photo convaincant.