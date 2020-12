Bon Plan : l’imprimante 3D Sidewinder-X1 «deluxe» à 301 € (-37%)

Les imprimantes 3D n’ont jamais été aussi abordables. On trouve maintenant des modèles fonctionnels très bon marché, et le prix des modèles «deluxe» a lui chuté aux alentours de 300 €. Opter pour une de ces imprimantes de qualité constitue un investissement pérenne. Prenons l’exemple de la Sidewinder-X1. Alors qu’elle coûtait encore 480 € il y a encore 6 mois, elle est actuellement en promo à 301 €. Expédiée de France, elle sera chez vous entre 3 et 7 jours et sans frais de port ou de frais de douane…