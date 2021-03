Bon Plan : l’imprimante 3D professionnelle Sidewinder-X1 à 319 €

Vous cherchez une imprimante 3D, mais vous voulez éviter les appareils à très bas prix qui n’ont pas fait leurs preuves ? Cette Sidewinder-X1 qui coûtait encore 480 € il y a un an est en ce moment en promo à 319 € avec notre code de réduction. Il s’agit d’une imprimante pour les connaisseurs que les novices peuvent quand même manipuler. En fait, si vous cherchez du matériel sérieux, c’est un très bon point de départ d’autant qu’elle est livrée de France en une semaine.

La Sidewinder-X1 est une imprimante 3D à laquelle il ne manque rien : la fonction de reprise d’impression en cas de panne de courant, un lit à chauffage rapide (max 130°), une détection de filament, l’auto-leveling, une extrudeuse à entraînement direct, un double axe Z synchronisé, etc. Les impressions peuvent être lancé depuis le réseau local ou en direct via une carte SD (ou une clé USB) et son large écran tactile couleur.

Mais c’est surtout son volume d’impression qui se démarque de «la plèbe» avec des objets qui peuvent mesurer jusqu’à 40 x 30 x 30 cm. Du matériel professionnel à la portée de tout le monde qui permet de réaliser silencieusement toute sorte d’objets dans des matériaux variés : PLA, ABS et le très flexible TPU.

Pour profiter de ce prix réduit, il faudra entrer le code Q5ADA5B76F512000 juste après avoir cliqué sur Acheter (Buy Now). La note passera alors de 338 € à 319 € avec les frais de port sont gratuits…

Les + de la Sidewinder-X1 :