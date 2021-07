Bon Plan : L’imprimante 3D Homers Tarantula Pro à 109 € (-38%)

Non seulement elle embarque des technologies qui vous simplifieront la vie, mais elle permet d’imprimer de très confortables volumes. C’est un bon choix pour commencer sans être limité au bout d’un mois d’utilisation…

La Homers Tarantula Pro (qui est aussi appelée TEVO Odysseus Pro sur certains marchés asiatiques) est un très bon point de départ si vous souhaitez vous mettre à l’impression 3D. Pour 109 €, elle propose des fonctionnalités très intéressantes comme la détection du filament restant, un écran couleur, un lit chauffant, un mode de reprise d’impression en cas de panne de courant, une buse de 0,4 mm qui chauffe à son maximum en 3 minutes (240°C) et des résolutions sur les couches XYZ de 0.05mm, 0.05mm et 0,1mm. C’est rapide et c’est « propre » avec un rendu lisse.

Compatible avec un grand nombre de logiciels et de filaments

L’imprimante est de surcroît compatible avec les logiciels les plus répandus comme CURA, Simplify3D et Slic3r. Côté filaments vous avez aussi le choix avec du PLA, du soft PLA (un nouveau filament biodégradable et flexible), du PVA et du résidu de bois (Wood). La Homers Tarantula Pro n’est pas le genre d’appareil limité que vous regretterez d’avoir acheté, car même à ce prix, elle propose un volume maximal d’impression de 25 x 23,5 x 23,5 cm. Vous pourrez donc faire de grands objets en une seule fois.

Cerise sur le gâteau, vous aurez l’appareil chez vous très rapidement puisque le colis est livré d’Espagne entre 2 et 4 jours, gratuitement et sans frais de douane naturellement.

Pourquoi conseillons-nous cette imprimante 3D ?