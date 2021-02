Depuis quelques années, l’impression 3D s’est démocratisée et il est désormais possible de s’équiper à moindres frais et avec des appareils d’excellente qualité. Et si vous cherchez à vous lancer là-dedans en ce début d’année 2021, nous avons justement l’imprimante 3D idéale, à un prix défiant toute concurrence bien entendu.

En effet, notre partenaire Gearbest propose actuellement l’Alfawise U30 Pro, une imprimante qui se destine aussi bien aux vétérans qu’aux débutants qui souhaitent s’équiper avec du matériel de professionnel. D’ordinaire affichée à 359 €, l’Alfawise U30 Pro est exceptionnellement proposée à 267 €, soit une réduction de 26% !

Une excellente affaire, d’autant que l’Alfawise U30 Pro a des arguments à faire valoir. En premier lieu, elle est compatible avec la quasi-totalité des filaments du marché et elle offre un volume d’impression conséquent de 220 x 220 x 250 mm. Ne vous limitez pas dans vos créations et designez les objets de vos rêves. Parmi les fonctionnalités phares de cette Alfawise U30 Pro, on retrouve une option permettant de stopper et de reprendre l’impression à tout moment. Pratique en cas de coupure de courant ou en cas d’absence de filament. Grâce au lit chauffant (100°C en quelques secondes), dites au revoir aux problèmes d’adhérence.

Une imprimante 3D précise et silencieuse

On apprécie également la précision des couches offerte par l’Alfawise U30 Pro : 100 microns. Reproduisez avec la plus grande fidélité ce dont vous avez envie. D’autant que pour lancer un projet, rien de plus simple. Il est possible de contrôler l’imprimante depuis l’écran LCD tactile 4/3 intégré à l’appareil. Via le port MicroSD, transférez facilement les fichiers nécessaires à l’exécution de vos travaux ou bien passez plutôt via le réseau domestique à partir de votre Mac ou votre PC.

Dernier bon point, les imprimantes 3D ont souvent la fâcheuse tendance à être extrêmement bruyantes. Ce n’est pas le cas de l’Alwise U30 Pro. En effet, les moteurs de l’Alfawise U30 Pro se montrent particulièrement silencieux. Moins de bruits, et donc moins de vibrations pour des impressions plus précises. Vous l’aurez compris, si vous cherchez à vous lancer dans l’impression 3D, cette Alfawise U30 Pro paraît tout indiquée, d’autant qu’elle est livrée en 5 jours seulement.

Les + de l’Alfawise U30 Pro :