Bon Plan : L’excellente imprimante 3D Alfawise U50 en promo à 181 € (-33%)

L’Alfawise U50 est en vente flash en ce moment à 181 € ! C’est une belle ristourne quand on sait que cette imprimante 5 étoiles se retrouve du coup à peine plus chère que les imprimantes d’entrée de gamme.

Au rayon des fonctionnalités, on compte le lit chauffant permettant d’éviter les problèmes d’adhérence, une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations et une reprise d’impression en cas de coupure de courant. La finesse de l’impression est le point fort de cette Alfawise U50 puisque la buse affiche une précision de 0,2 à 0,02 mm : la taille d’un cheveu ! Les mouvements de la machine sont aussi très précis avec une exactitude de 0,004 mm sur l’axe Z et 0,012 mm sur les axes X et Y.

Les impressions peuvent de lancer directement depuis l’écran tactile couleur avec une carte SD contenant les fichiers nécessaires à l’exécution ou depuis votre réseau domestique à partir de votre PC ou Mac. Affichée à 268 €, elle est en ce moment proposée chez Gearbest à 181 €. C’est de plus une livraison en 2 à 10 jours maximum.

Pourquoi conseillons-nous cette imprimante 3D ?

Une imprimante 3D pour les objets volumineux

Pleins d’options « pros »

Une précision au centième de millimètre

L’Alfawise U50 en action :