Bon plan : les Xiaomi Redmi Note 9S et Xiaomi Redmi Note 9 Pro en promo !

Gearbest propose ces jours-ci une promotion exceptionnelle en vente flash sur les modèles Redmi Note 9S et Redmi Note 9 Pro de Xiaomi. Deux téléphones qui proposent 128 Go de stockage et sont livrés en une dizaine de jours en France. À noter que ce sont les mêmes modèles que ceux que l’on trouve en magasin chez nous… Mais beaucoup moins chers ! 172 € pour le premier, 197 € pour le deuxième.

► Xiaomi Redmi Note 9S

Prix : 172 €

Encore un appareil Xiaomi qui casse la baraque dans cette catégorie ultra concurrentielle des appareils à moins de 250 €. Moins de 250 € ? Oui, et beaucoup moins même : 172 € ! Puisque Gearbest propose une belle réduction sur cet appareil qui est un des meilleurs rapport qualité/prix du moment.

Jugez plutôt : Qualcomm Snapdragon 730G, 4 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage, batterie de 5020 mAh avec charge rapide 18 W, écran de 6,67 pouces (16,9 cm) traité Gorilla Glass 5, vidéo 4K, capteur d’empreintes digitales latéral et une partie photo qui n’a pas été laissée de côté. On compte un capteur principal de 48 mégapixels avec un mode nuit soigné, un ultra grand-angle, un mode macro et un objectif pour parfaire vos portraits. Il n’y a rien à jeter dans ce Xiaomi Redmi Note 9S.

Pourquoi conseillons-nous le Xiaomi Redmi Note 9S ?

Un excellent rapport qualité/prix

Autonomie, écran, photo : que du bon !

On cherche encore les défauts

► Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Prix : 197 €

Il n’y a rien à jeter dans ce Xiaomi Redmi Note 9 Pro sous Android 10 ! Il comporte un SoC Qualcomm Snapdragon 720G très performant avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un bel écran de 6,67 pouces (16,9 cm) FHD+ et une batterie XXL de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 30W (le chargeur adéquat est fourni dans la boîte, pas comme chez ces coquins d’Apple avec l’iPhone 12). Compatible NFC et WiFi 5, il est aussi très à l’aise en photo avec pas moins de 4 objectifs : un principal de 64 mégapixels (ouverture f/1.89) qui fait des étincelles, un super grand-angle de 8 MP, un mode macro de 5 MP et un dernier de 2 MP dédié aux portraits. Pour les selfies, le module de 16 MP est caché dans le poinçon central de l’écran.

Pourquoi conseillons-nous le Redmi Note 9 Pro ?