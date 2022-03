Bon Plan : les Xiaomi Redmi Note 11 Pro à partir de 259 € chez Goboo

Le Redmi Note 11 Pro 5G est le milieu de gamme idéal pour celui qui veut profiter de la 5G à moindres frais. Il est doté d’un objectif photo de 108 mégapixels avec un très bon mode Nuit, un mode macro et un ultra grand-angle de 8 MP. Les performances sont aussi en rendez-vous puisque le Redmi Note 11 Pro 5G intègre une puce Qualcomm Snapdragon 665 (max 2,2 GHz) avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un beau bébé compatible 5G qui comprend aussi un chipset graphique Adreno 619 pour une expérience de jeu idéale. L’appareil embarque aussi un très bel écran AMOLED de 6,67 pouces (16,9 cm) rafraîchi à 120 Hz quant à l’accu de 5000 mAh, il est compatible avec la charge rapide de 67 W : un atout qui permet de faire passer sa jauge de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

Il est possible de précommander l’appareil dès maintenant chez Goboo puis de le payer seulement à partir du 29 mars. Le prix d’origine est de 329 €, mais avec la réduction de 30 € et la ristourne de 20 € si vous invitez un ami à créer un compte Goboo, vous pourrez profiter du meilleur prix de 279 €.

L’appareil est livré rapidement et gratuitement depuis l’Espagne, sans frais de douane avec une garantie de 2 ans. Pour chaque commande, Goboo vous offre un sac et un bracelet connecté Mi Band 6.

Encore moins cher ?

Vous voulez un appareil encore moins cher, car vous n’avez pas besoin de la 5G ? Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est disponible en version « 4G ». Il reprend la fiche technique de son grand frère au niveau photo, batterie et écran. Le seul changement concerne le processeur qui est ici un MediaTek Helio G96. Ce dernier n’est pas compatible 5G, mais il est légèrement plus puissant sur le papier que le Snapdragon.

Pour ce modèle, le prix est de 299 € avec 20 € de réduction et encore 20 € en invitant un ami qui n’a jamais eu de compte sur Goboo. Cela amène le prix à 259 €. Une affaire d’autant que là encore vous aurez le droit aux cadeaux : le sac et le Mi Band 6.

Les + des Redmi Note 11 Pro :