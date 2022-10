Bon Plan : les trottinettes électriques Ninebot KickScooter à partir de 224 €

Goboo propose de grosses réductions sur deux modèles de trottinettes Segway Ninebot : la D18E et la D38E. Deux engins permettant de parcourir 18 et 38 km avec une seule charge. Les Ninebot sont idéales pour les transporter dans les transports en commun ou à caser dans une voiture. Comme la sécurité est très importante sur ces engins qui peuvent atteindre 25 km/h, elles sont toutes équipées d’un système de freinage ABS. Côté autonomie, les batteries de 183 Wh et 367 Wh se rechargent entre 3,5 et 6 heures. Un indicateur sur le guidon permet de savoir où vous en êtes de la consommation énergétique pour éviter de tomber en panne.

Elles comprennent toutes un éclairage puissant et des pneumatiques larges de 10 pouces de diamètre pour plus de confort. Le puissant moteur de ces machines (250 et 350 W) permet de monter des cotes de 10 ou 20 % selon le modèle.

Deux excellents modèles à prix cassé !

Expédié depuis l’Espagne, le colis vous sera livré entre 3 et 5 jours sans frais de douane et sans frais de port ! Avec votre commande, vous recevrez aussi un casque de protection et un éclairage avant supplémentaire. En ce qui concerne les prix, c’est fou :

La D18E passera de 359 € à 224 €

€ La D38E passera de 529 € à 414 €

Si le prix correct ne s’affiche pas, il faudra utiliser le code GOBOO99 au moment de la commande !

Les + des trottinettes de Ninebot :