Bon Plan : les POCO M3 & M3 Pro 5G en promo à 100 € et 133 €

Le POCO M3 est en ce moment proposé à seulement 100 € chez notre partenaire Banggood. Ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas moins cher ! Disponible en bleu, noir et jaune c’est une sacrée affaire. Mais si vous voulez la 5G en plus, il faudra jeter votre dévolu sur la version Pro. Le grand frère est en effet aussi en promo à 133 €.

Lorsque nous avons testé ce POCO M3, nous avions salué ses indéniables qualités. Lors de sa sortie en décembre 2020, la version avec 64 Go de RAM coutait seulement 160 € alors vous pensez bien qu’il s’est vendu comme des esquimaux un jour de canicule. Il faut dire qu’il a un sacré look et un revêtement en faux cuir très original (la version jaune est notre préférée). Alors quand notre partenaire Banggood le propose à seulement 100 €, on peut dire que c’est une bonne affaire. Mais est-ce qu’il est aussi bien que ça ?

Le POCO à 100 euros !

Le POCO M3 intègre une puce Qualcomm Snapdragon 662 adossée à 4 Go de RAM, la possibilité d’étendre le stockage à 512 Go avec une carte microSD, un écran LCD très convenable de 6,53 pouces et un accu de 6000 mAh qui lui permet de rester allumer 3 à 4 jours (2 jours entiers si vous avez votre appareil en main en permanence). Pour la photo, le POCO M3 embarque un objectif principal de 48 MP, un capteur dédié à la profondeur de champ pour les portraits et un mode macro. L’appareil ne s’arrête pas là puisqu’il propose des fonctionnalités sympas comme un émetteur infrarouge, le dual SIM, la radio FM, une charge rapide 18 W et un capteur d’empreintes digitales latéral.

Le POCO M3 Pro : la 5G à prix plancher

Mais les promos ne s’arrêtent pas là. Si vous voulez un appareil à bas coûts avec la 5G, le POCO M3 Pro est aussi très accessible. Pour 133 €, il propose une puce MediaTek Dimensity 700, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible à 256 Go et un très bel écran de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et surtout un affichage dynamique qui oscille entre 30 et 90 Hz en fonction de l’application utilisée. Côté photo, il partage les mêmes caractéristiques que son petit frère. La batterie de 5000 mAh est aussi très confortable (charge rapide 22,5 W).

Les + du POCO M3 :