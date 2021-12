Bon Plan : les écouteurs à réduction de bruit UGREEN HiTune X6 sous les 50 €

Pas facile de faire son choix parmi la quantité d’écouteurs True Wireless proposée sur le marché. Pourtant, certains modèles sortent du lot comme les UGREEN HiTune X6 qui embarquent un système de suppression active du bruit très convaincant grâce à un joint étanche qui isole efficacement les bruits de fond : ils éliminent jusqu’à -35dB des bruits externes pour un son véritablement immersif. Même pendant les appels téléphoniques, ils réduisent 90% du bruit externe en utilisant 6 micros ENC avec RCV 4.0.

D’excellentes performances…

Mais ce n’est pas tout puisque les écouteurs délivrent un son d’excellente qualité avec une faible distorsion, un son naturel, de très bonnes performances dans les hautes fréquences et des basses profondes grâce à leur driver de 10mm en carbone (DLC). Idéal pour la musique et les films. Le Bluetooth 5.1 promet une très faible latence (50 ms) et une synchronisation immédiate. Vous pouvez aussi les utiliser en toute circonstance puisque ces écouteurs sont certifiés IPX5 contre les éclaboussures et la sueur pendant les activités sportives et les entraînements. L’objectif des X6 est de fournir une expérience d’écoute immersive avec une ingénierie audio experte, sans se ruiner.

Jusqu’à 26 heures d’autonomie

Enfin les UGREEN HiTune X6 sont très endurants puisqu’ils fonctionneront en continu pendant 6 heures (5h 30 minutes en mode ANC) et que la batterie contenue dans la boîte pousse l’autonomie à 26 heures avec une seule charge. Il faut dire que UGREEN est connu depuis 2012 pour produire des appareils électroniques de haute qualité. UGREEN n’a cessé de se développer pour devenir une marque à laquelle font confiance plus de 40 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde, avec des produits allant des dispositifs de charge, des accessoires pour téléphones et ordinateurs, aux accessoires pour la maison et l’automobile.

Alors que les UGREEN HiTune X6 sont affichés à 69,99 €, ils bénéficient d’une réduction de 21 € jusqu’au 10 janvier 2022. Avec le code HITUNEX6UG, le prix passera automatiquement à 48,99 € dans votre panier ! Bien sûr, la livraison est gratuite et rapide !

Les + des UGREEN HiTune X6 :