Bon Plan : les Black Shark 5 et 5 Pro à 611 € et 761 € chez Goboo

la marque Black Shark s'est spécialisée dans les smartphones destinés aux gamers. Cette année, les BlackShark 5 et 5 Pro sortent en même temps

Difficile de confondre les appareils Black Shark avec des smartphones « normaux ». Chaque année, ces derniers adoptent un design remanié tout en gardant leurs signatures particulières. Mais au niveau des spécifications, c’est encore une fois la surenchère avec cette version 2022 : un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces (16,9 cm de diagonale) avec une luminosité maximale de 1300 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz (720 Hz pour le tactile). Idéal pour jouer dans de bonnes conditions.

Mais ce n’est pas tout…

Des gâchettes de manette

Les différences se situent au niveau du SoC. Le Black Shark 5 Pro embarque un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5 tandis que le Black Shark 5 « se contente » d’un Snapdragon 870. Bien sûr, les deux smartphones intègrent un système de refroidissement très efficace, une technologie d’antenne permettant de capteur le meilleur du WiFi en toute circonstance. Indispensable en jeu. Autre technologie qui marque les esprits avec ces Black Shark : les gâchettes magnétiques « pop-up » qui sortent du corps de l’appareil pour offrir au joueur une vraie sensation « gamepad ». Bien sûr ces boutons physiques sont programmables et la plupart des jeux sont compatibles ou en passe de le devenir.

Une charge rapide comme le vent

Côté photo, le Black Shark 5 Pro dispose d’un capteur principal Samsung de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de13 MP et d’un objectif « télé-macro » de 5MP. Son petit frère propose aussi un triple module, certes un peu plus modeste, avec un trio 64/13/2. Mais c’est au niveau de l’autonomie que ce Black Shark était attendu puisqu’on sait bien que les jeux vidéo sont gourmands en énergie. Les deux appareils sont équipés d’un accu de 4650 mAh avec une charge rapide de 120 W. Il s’agit en fait de la même technologie qu’on a pu voir sur le Xiaomi 11T Pro : un accu séparé en deux qui recharge chaque partie 60 W. Une recharge intégrale de la batterie en un gros quart d’heure, donc.

