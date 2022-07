Bon Plan : les adaptateurs et hubs UGREEN en promo chez Goboo

La marque UGREEN s’est spécialisée dans les hubs USB pour ordinateur ou mobile : adaptateurs, chargeurs, diffuseurs de signal, etc. Ces couteaux suisses sont bien pratiques dans toutes les situations et en ce moment, ce matériel est en promotion chez notre partenaire Goboo (livraison rapide depuis l’UE, TVA comprise).

Le UGREEN USBC Hub 4K 60 Hz à 23,99 € au lieu de 49 €

C’est le « best-seller » de chez UGREEN : ce hub ultra-complet est compatible avec énormément d’appareils : PC, mobile et tablette Android, MacBook Pro, iPad, etc. Il comprend deux ports USB 3.0, un support carte SD et MicroSD et la possibilité de charger vos appareils jusqu’à 85 W en sortie (100 W en entrée). Mais la cerise sur le gâteau c’est le lien USB-C – HDMI qui affiche le contenu du smartphone sur un écran externe jusqu’à la définition 4K en 60 Hz. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO202.

Le UGREEN USB-C Multifunctional Adapter à 45,99 € au lieu de 69 €

Encore un sacré couteau suisse à mettre dans votre sac : Ethernet 1000 Mbps, VGA, carte SD et MicroSD, HDMI 1080p 60 Hz, USB 3.0 (5 Gbps), et une alimentation USB-C 100 W. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Le UGREEN USB Hub 14,99 € au lieu de 49 €

Un autre hub un peu moins « foufou », mais tout aussi pratique puisqu’il s’agit d’un adaptateur USB-C qui redirige vers 4 ports USB 3.0. Il est possible de l’utiliser sur un ordinateur ou sur un mobile en mode OTG. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO21.

Le UGREEN USB 3.0 Hub à 11,99 € au lieu de 27 €

Encore un hub permettant de partager, de transférer des fichiers et de recharger vos appareils grâce à son cordon très pratique de 1 mètre de long. Tous les ports peuvent fonctionner en même temps. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO21.

Le UGREEN USB 2.0 Hub à 8,99 € au lieu de 27 €

Rien que le nécessaire avec ce hub : 4 ports USB 2.0 et un câble de 1 mètre. Difficile de faire plus simple ! Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO21.

Le UGREEN USB Hub 3.0 à 7,99 € au lieu de 27 €

Encore un concentrateur qui va à l’essentiel avec 4 ports USB 3.0 (5 Gbps max) et prise en charge des disques durs jusqu’à 12 To. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO21.