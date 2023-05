Bon Plan : l’enceinte Bluetooth Tronsmart Halo 100 à 85 € !

Avec le retour du soleil, revient aussi la période des fêtes sur la plage, du camping et des pique-niques. Pour mettre de l’ambiance et profiter de sa musique partout, l’enceinte connectée Tronsmart Halo 100 est l’appareil idéal : facile à transporter avec un son puissant de 60 Watts. Sa résistance à l’eau IPX6 le protège de l’humidité et en fait l’appareil idéal pour une utilisation en extérieur. Vous pouvez l’associer à d’autres enceintes pour une expérience musicale inoubliable. L’enceinte Halo 100 prend en charge les programmes de commande vocale les plus courants. Vous pouvez également utiliser l’application pour accéder à l’ensemble des fonctions de l’appareil. C’est l’équipement idéal pour l’utiliser en dehors de la maison, car il permet d’écouter de la musique pendant 18 heures grâce à sa batterie de 12 000 mAh (recharge complète via USB-C en 5 heures)

60 Watts et un look d’enfer

La Tronsmart Halo 100 est équipé d’un système audio à 3 voies avec un tweeter, deux mediums et un woofer. Son système d’éclairage LED interactif délivre de splendides effets de lumière et sa poignée la rend très facile à transporter et à déplacer. Il est possible de la connecter un Bluetooth pour jouer vos playlists, mais il est aussi possible de brancher une clé USB, une carte SD ou un câble AUX pour transformer la machine en karaoké !

C’est la fête !

La Tronsmart Halo 100 est en ce moment affiché à 85 € chez notre partenaire Geekbuying. Elle est livré gratuitement en moins d’une semaine. S la livraison est aussi rapide c’est parce que l’appareil vient de l’UE : vous n’aurez donc pas à payer de frais de douane sur cet objet. C’est 85 € et c’est tout !

Pourquoi nous conseillons cette enceinte Bluetooth ?

Un son puissant et de qualité

Facile à transporter !

Jusqu’à 18 heures d’autonomie