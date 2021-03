Bon Plan : LED, barre lumineuse, grosses promos chez Yeelight

► Yeelight Ampoule LED intelligente W1 GU10



Cette ampoule à LED multicolores au format GU10 affiche une puissance nominale de 4,5 Watts et développe 350 lumens pour une durée de vie d’environ 15 000 heures. Adapté aux normes françaises, ce type d’ampoule est complètement adapté au gaming puisqu’elle permet de déclencher des effets lumineux en fonction des événements du jeu (compatibilité avec Razer Chroma et OverWolf). Mais il ne s’agit pas forcément d’un périphérique de jeux vidéo puisqu’il est possible de personnaliser son atmosphère selon différents scénarios : film, lecture ou musique (synchronisez les lumières de votre salon avec votre playlist par exemple). Il s’agit bien sûr d’une technologie économe en énergie.

Avec le code GU10BULB, l’ampoule passera automatiquement à 13 € au moment de l’achat.

► Gaming Screen lightbar Pro



C’est la nouvelle coqueluche des joueurs : une barre lumineuse qui se synchronise avec les événements du jeu pour délivrer une atmosphère encore plus immersive. C’est un peu l’Ambilight du gamer ! Compatible avec les technologies Razer Chroma et OverWolf, cette barre lumineuse programmable depuis l’application Mi Home : elle est donc parfaitement intégrée à l’environnement Xiaomi. Vous n’avez pas envie d’installer une appli pour un seul périphérique ? Pas de problème puisque l’appareil est livré avec une télécommande

La barre est orientable en profondeur grâce à son socle magnétique. Mais il ne s’agit pas uniquement d’un gadget de gamer, elle peut très bien délivrer une lumière blanche et douce pour le travail. Il est aussi possible de synchroniser la lumière sur la musique que vous écoutez ou le film que vous regardez. La puissance maximale de la barre est de 10 W et il est possible de choisir parmi quatre modes préréglés.

Avec le code R0GX1UNV23IS, la barre lumineuse passera automatiquement à 62 € au moment de l’achat.

Et n’hésitez pas à regarder les autres produits disponibles sur le magasin officiel de Yeelight.