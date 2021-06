Bon Plan : Le Yeedi 2 Hybrid à 214 € au lieu de 299 €

Le Yeedi 2 Hybrid est un appareil qui propose énormément de fonctionnalités. Vous pouvez le faire fonctionner à heure fixe lorsque vous êtes au travail par exemple, mais vous pouvez aussi le définir des limites virtuelles depuis l’appli Yeedi. Pour plus d’efficacité, il garde dans sa mémoire la position des obstacles qu’il va rencontrer durant son travail pour les contourner à l’avenir. Il est intelligent, mais il est aussi puissant puisqu’avec ses 2500 Pascals d’aspiration il pourra se débarrasser de la poussière, mais aussi de débris plus gros comme des petits graviers. Vous pouvez aussi lui faire confiance pour aspirer les poils d’animaux dans les tapis.

Bien sûr, le Yeedi 2 Hybrid propose aussi de passer la serpillière pour vous et avec ses 7,7 cm de hauteur, il peut se glisser sous vos meubles, votre lit ou votre canapé. Enfin, il est très endurant avec son accu de 5200 mAh lui confère 200 minutes d’autonomie. Il permet donc de nettoyer et laver 120 m² sans avoir à regagner sa base de recharge. Pas mal.

Une économie de 85 € !

L’appareil est affiché à 299,99 €, mais juste en dessous du prix, vous verrez une case pour profiter d’une réduction de 60 € immédiate. Mais avec notre code Z74CLWDM le prix descendra encore de 25 € pour atteindre le prix de 214,99 €.

Les + du Yeedi 2 Hybrid :

Une économie de 85 €

Un appareil pour les grandes habitations

Entièrement programmable !

Le Yeedi K650 est aussi en promo !

Le « petit frère » Yeedi K650 est aussi en promo ! Ce dernier propose une autonomie d’une heure et demie, une aspiration de 2000 Pascals et la possibilité de le commander à la voix avec Alexa et Google Assistant. Notez que ce modèle lave aussi le sol et qu’il est tout aussi silencieux. Affiché à 199,99 € vous pourrez profiter d’une réduction de 60 € en cochant la case située juste sous le prix et d’une autre réduction de 10 € avec le code NL3G3SOH pour ramener le prix de l’appareil à 129,99 €.