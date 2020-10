Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 9S à 181 € au lieu de 249 €

Encore un appareil Xiaomi qui ne passe pas inaperçu. Pour moins de 200 € (181 € + 10 € de frais de port), ce Redmi Note 9S casse la baraque avec son SoC Qualcomm Snapdragon 730G, ses 4 Go de RAM sa batterie de 5020 mAh et sa charge rapide 18 W. Rien n’a été laissé au hasard sur ce modèle puisque l’écran de 6,67 pouces (16,9 cm) est aussi une réussite et que le capteur d’empreintes digitales physique positionner latéralement est très instinctif. Xiaomi n’a pas non plus lésiné sur la partie photo avec un objectif principal de 48 mégapixels qui est à l’aise de jour comme de nuit, un mode ultra grand-angle pour un champ de vision à 120°, un module macro et un objectif pour l’effet bokeh en arrière-plan. Notez que le Note 9S permet de prendre de la vidéo en 4K !

Le smartphone est proposé en gris, blanc et bleu. Ce modèle dispose de 64 Go de stockage que l’on peut étendre à 512 Go via carte micro SD, mais si vous désirez un modèle un peu plus costaud, la version avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace est aussi en promo à 233 € au lieu de 299 €.

Pourquoi conseillons-nous le Xiaomi Redmi Note 9S ?